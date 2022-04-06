Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Para Masa Tenisi Milli Takımı ile bir araya geldi - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Para Masa Tenisi Milli Takımı ile bir araya geldi

06.04.2022 14:05

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 85 milyonun hayatında sporun var olması adına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çabalarını ortaya koymaya devam edeceklerini belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 85 milyonun hayatında sporun var olması adına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çabalarını ortaya koymaya devam edeceklerini belirtti.

Kasapoğlu, "6 Nisan Dünya Masa Tenisi Günü" kapsamında, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda şampiyon olan Abdullah Öztürk ve Para Masa Tenisi Milli Takımı ile Abdullah Öztürk Spor Salonu'nda bir araya geldi.

Sporcularla bir süre sohbet eden Kasapoğlu, olimpiyat şampiyonu Abdullah ile masa tenisi oynadı.

Diğer branşlarda olduğu gibi masa tenisini de desteklemeye devam ettiklerini ifade eden Kasapoğlu, Türkiye'nin dört bir yanında iyi sporcuların yetiştiğini söyledi.

Sporcular için tüm imkanların seferber edildiğini dile getiren Kasapoğlu, "Özellikle sporun tabana yayılması, erişilebilirliği ve 'sporun herkes için olma' felsefesi bizim en önemli çalışma alanlarımızdan, hedeflerimizden birisi. 85 milyonun mutlaka hayatında sporun var olması adına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çabamızı ortaya koyacağız." diye konuştu.

Kasapoğlu, masa tenisinde erişilebilirliği artırdıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İhtiyacı olan her yere masa tenisi masaları, raketlerimizi ulaştırma noktasında seferberliğimiz devam edecek. Yanımdaki gibi birbirinden kıymetli gençlerimiz, şampiyonlarımız ve şampiyon adaylarımız gayret göstermeye devam edecekler. İnanıyorum ki sporcularımız şanlı bayrağımızı daha daha yükseklere taşıyacaklar."

Abdullah Öztürk: "Paralimpiklerin en başarılı branşıyız"

Abdullah Öztürk de kendilerine destek veren Kasapoğlu'na teşekkür ederek, "Paralimpiklerin en başarılı branşıyız. 2004'ten bu yana en çok madalyayı biz aldık. Bunu da devam ettirme niyetindeyiz. 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na daha güçlü geleceğiz. Biz Tokyo'da 4 madalya aldık. Madalya kaçıran arkadaşlarımız var. İnşallah 2024'te madalya sayısını 6-7-8 olarak artırmayı hedefliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Konuşmaların ardından milli takım tarafından Kasapoğlu'na masa tenisi raketi ile milli takım sporcularının imzaladığı forma hediye edildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Para Masa Tenisi Milli Takımı ile bir araya geldi
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Para Masa Tenisi Milli Takımı ile bir araya geldi
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Para Masa Tenisi Milli Takımı ile bir araya geldi

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Para Masa Tenisi Milli Takımı ile bir araya geldi - Son Dakika


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