Bakan Kasapoğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması

01.05.2022 14:07
Bakan Kasapoğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sevgi ve muhabbetle geçirilecek Ramazan Bayramı'na kavuşacak olmanın sevincinin yaşandığını belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sevgi ve muhabbetle geçirilecek Ramazan Bayramı'na kavuşacak olmanın sevincinin yaşandığını belirtti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı Ramazan Bayramı mesajında, "Rahmet, merhamet ve bereket ayı olan kutlu Ramazan-ı Şerif'i geride bırakmanın hüznü kalbimizde oluşurken, sevgi ve muhabbetle geçireceğimiz Ramazan Bayramı'na kavuşacak olmanın sevincini de yaşamaktayız." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Gönül birlikteliğimizi, bu sene iftar ve sahur sofralarında, teravih ve mukabelelerde doya doya yaşamanın sevinci içerisindeyiz. Bu mübarek ayda 7'den 70'e gönüllere ve sofralara konuk olduk. Ramazan-ı Şerif'i uğurlarken, bayram sevincini de kucaklıyoruz. Umutların tazelendiği, safların sıklaştığı, dargınlıkların bittiği ve en önemlisi de kalplere dokunmanın heyecanını yaşadığımız bayramlarımızı; maneviyat duygularımızla kuvvetlendirerek, gelecek nesillere aktarma noktasında büyük bir hassasiyet gösteriyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, birlik ve beraberlik içinde tüm insanlığa sağlık ve mutluluk getiren bir bayramı, Yüce Rabbimiz'den niyaz ediyorum."

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Mehmet Kasapoğlu, Ramazan Bayramı, Ramazan, Politika, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika


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