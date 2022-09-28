Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Anadolu Efes'i kutladı - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Anadolu Efes'i kutladı

28.09.2022 21:48
Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Anadolu Efes'i kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Fenerbahçe Beko'yu 71-62 yenerek şampiyon olan Anadolu Efes Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Fenerbahçe Beko'yu 71-62 yenerek şampiyon olan Anadolu Efes Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı kutlama mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"36. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası final mücadelesinde rakibini mağlup ederek kupayı 13. kez müzesine götüren Anadolu Efes'i kutluyorum. Başarıda emeği geçen oyuncuları, teknik ekibi ve yöneticileri tebrik ediyor, iki kulübümüze de önümüzdeki günlerde başlayacak Basketbol Süper Ligi'nde ve THY Avrupa Ligi'nde başarılar diliyorum."

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Kaynak: AA

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes, basketbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Anadolu Efes'i kutladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Anadolu Efes'i kutladı - Son Dakika
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