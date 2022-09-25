Bakan Kasapoğlu, altın madalya kazanan milli bilardocu Burak Haşhaş'ı kutladı - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu, altın madalya kazanan milli bilardocu Burak Haşhaş'ı kutladı

25.09.2022 19:00
Bakan Kasapoğlu, altın madalya kazanan milli bilardocu Burak Haşhaş'ı kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hollanda'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Burak Haşhaş'ı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hollanda'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Burak Haşhaş'ı tebrik etti.

Kasapoğlu, mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Hollanda'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Gençler Dünya Şampiyonası finalinde Yunan rakibini 35-10 mağlup ederek şampiyon olan Burak Haşhaş'ı kutluyorum. Genç sporcumuzun başarısı bizleri hem gururlandırdı hem de gelecek adına umutlandırdı. Ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Genç sporcumuz Burak Haşhaş'ın başarılarının devamını diliyorum. Şampiyonada bronz madalyanın sahibi olan Denizcan Akkoca'yı da tebrik ediyorum."

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Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Hollanda, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu, altın madalya kazanan milli bilardocu Burak Haşhaş'ı kutladı - Son Dakika

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