Bakan Kasapoğlu, milli atlet Pınar Akyol'u tebrik etti

Bakan Kasapoğlu yayımladığı mesajda, 16.84'lük derecesinden dolayı Pınar Akyol'u tebrik ettiğini belirterek, "Geçen yıl da 20 yaş altında dünya ikincisi olan milli sporcumuza başarılarının devamını diliyorum. Uluslararası alanda ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu: 'Konya ve Türkiye olarak bu anlamlı ev sahipliğini alnımızın akıyla gerçekleştireceğiz'

Kaynak: AA

Mehmet Kasapoğlu, Pınar Akyol, Kolombiya, Spor, Son Dakika

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