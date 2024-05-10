Gençlik ve Spor Bakanı Milli Tekvandocuları Tebrik Etti - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanı Milli Tekvandocuları Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Milli Tekvandocuları Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde 1 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan milli tekvandocuları tebrik etti. Bakan Bak, milli sporcuların başarılarından dolayı teşekkür ederek, devam eden şampiyonada mücadele edecek tüm sporculara başarılar diledi.

10.05.2024 21:17
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde 1 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan milli tekvandocuları tebrik etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

" Belgrad'da devam eden Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde tatamiye çıkan millilerimiz, ilk gün olduğu gibi 1'i altın, 4'ü gümüş ve 1'i bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazanarak genel klasman liderliğimizi sürdürdü. Sporcularımızın kazandığı başarılarda emeği olanlara teşekkür ediyorum. Devam eden şampiyonada mücadele edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."

Kaynak: AA

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