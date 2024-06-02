Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, milli para atıcı Muharrem Korhan Yamaç'ı tebrik etti

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, İspanya'da düzenlenen Para Atıcılık Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda aldığı sonuçla Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota alma başarısı gösteren milli para atıcı Muharrem Korhan Yamaç'ı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, İspanya'da düzenlenen Para Atıcılık Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda aldığı sonuçla Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota alma başarısı gösteren milli para atıcı Muharrem Korhan Yamaç için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

"İspanya'nın Granada kentinde düzenlenen Para Atıcılık Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda aldığı sonuçla Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazanan milli para atıcımız Muharrem Korhan Yamaç'ı tebrik ediyorum. Milli sporcumuzun elde ettiği başarıda emeği geçenlere teşekkür ediyor, Muharrem Korhan Yamaç'a ülkemizi temsil edeceği Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda başarılar diliyorum." - İSTANBUL