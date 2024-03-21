Gençlik ve Spor Bakanı Nazmiye Muratlı'yı Kutladı

Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Para Halter Dünya Kupası'nda altın madalya kazanarak Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde eden Nazmiye Muratlı'yı kutladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Osman Aşkın Bak, Mısır'da düzenlenen organizasyonda 45 kilo kadınlar kategorisinde birinci olarak olimpiyat kotası alan Nazmiye Muratlı'yı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Mısır'ın Sharm El Sheikh şehrinde gerçekleşen Para Halter Dünya Kupası'nda 45 kilo kadınlarda mücadele eden Nazmiye Muratlı, 100 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazanıp, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde ederek bizleri gururlandırmıştır. Ülkemizi 5. defa Paralimpik Oyunlarda temsil edecek sporcumuzu tebrik ediyor, kendisine başarılar diliyorum."