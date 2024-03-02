Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 10 Metre Havalı Tabanca Erkekler Trio Milli Takımı'nı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Macaristan'da düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan 10 Metre Havalı Tabanca Erkekler Trio Milli Takımı'nı tebrik etti.
Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Macaristan'ın Györ kentinde düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan İsmail Keleş, Yusuf Dikeç ve Buğra Selimzade'den oluşan 10 Metre Havalı Tabanca Erkekler Trio Milli Takımı'nı kutluyorum. Avrupa şampiyonu olarak bizleri onurlandıran milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyor, elde edilen başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Marmaris Uluslararası Yat Kulübü Kış Trofesi'nin 3. ayağı, yeterli rüzgar olmadığı için yapılamadı. 7 ülkeden 38 yelkenli yatın katıldığı yarışlar, 3 Mart'ta yapılacak son ayağın ardından sona erecek.
Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçı sonrası teknik direktör Okan Buruk ile sorun yaşayan Sergio Oliveira kadro dışı bırakıldı.
Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Karate Şampiyonası, Ankara'da gerçekleştirilen final müsabakalarıyla sona erdi. Kadın ve erkek kategorilerinde yapılan müsabakalarda birçok sporcu altın madalya kazandı.
20. Kış Deaflympics'e görkemli açılış Erzurum'da başlayan 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni gerçekleşti.
Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nın resmi açılışı Erzurum'da yapıldı. Olimpiyatlara 36 ülkeden 596 sporcu ve 408 teknik adam katılıyor. 6 branşta madalya mücadelesi verilen olimpiyatlar 12 Mart'ta sona erecek. Açılış töreninde sporcu ve teknik heyetlerin seremonisi gerçekleştirildi ve olimpiyat meşalesinin kentte yakılma videosu gösterildi.
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