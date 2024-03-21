Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, çocukları spor yapmaya teşvik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durmasını istediklerini belirterek, "Bunun için salonlara ve spor tesislerine gelmelerini istiyoruz." dedi.
Rize'nin Çayeli ilçesinde yapımı tamamlanan Yaşar Yılmaz Spor Salonu'nda incelemelerde bulunan Bak, bir süre izlediği sporcularla voleybol oynadı.
Bak, salona adı verilen dünya güreş şampiyonu Yaşar Yılmaz'ın Rize için değerli bir isim olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde sporun her branşında Türkiye'de son 22 yılda büyük yatırımlar yapıldığını ifade eden Bak, "Türkiye bir spor devrimi yaşamaktadır. Her tarafa tesisler yapıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında stadyum, kapalı spor salonları, yüzme havuzları, atletizm sahaları başta olmak üzere pek çok şey yapıyoruz. Binlerce tesis, köylere kadar halı saha yapıldı." diye konuştu.
Bak, çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durmasını istediklerini vurgulayarak, "Bunun için salonlara ve spor tesislerine gelmelerini istiyoruz. Burada ailelere şunu söylüyoruz, çocuklarınızı tesislerimize getirin spor yapsınlar. Kötü alışkanlıklardan uzak dursunlar." ifadesini kullandı.
Spor yapan çocukların toplumla uyumunun ve eğitimindeki başarısının arttığına dikkati çeken Bak, şu değerlendirmede bulundu:
"Bu mücadeleyi çok önemsiyoruz. Bizim görevimizin başında bağımlılıkla, uyuşturucu ile mücadele var. O yüzden salonlar pek çok çocuğumuzun sporunu yaparak faydalanmasını sağlayacak. Yine Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte çocuklarımızın kabiliyetine göre tarama çalışması yürütüyoruz. 3,5 milyon çocuğumuza tarama yaptık Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte. Bu sayı giderek artıyor. Türkiye çapında olimpik ve yarı olimpik 700 tane havuz yaptık, 100 tanesinin inşası devam ediyor. Yaklaşık 10 milyon çocuğumuza yüzme öğrettik. Çocuklarımız yüzme öğrensin diye onlarla ilgili program yapıyoruz."
Rize'de geçmişte yapılan yatırımları değerlendiren Bak, Çayeli ilçesine yüzme havuzu yapılacağını da aktardı.
Yerel seçimlere az bir zaman kaldığını anımsatan Bak, "Rize'den Cumhurbaşkanı'mıza çok güzel haberler göndermeliyiz. Hizmet etmeye devam edeceğiz. AK Parti, hizmet siyasetini çok iyi yapar. Göreve geldiğimiz günden bu yana eser eser ortaya koyuyoruz. Bunlardan birçoğu yaptığımız spor tesisleri. Yapmaya devam ediyoruz." dedi.
Bakan Osman Aşkın Bak, Çaykur Rizespor ve Çayelispor'a başarı dileyerek, Rize'nin spor kenti olması için herkesin çaba harcadığını sözlerine ekledi.
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