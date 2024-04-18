Gençlik ve Spor Bakanı Fenerbahçe-Olympiakos maçını tribünden izledi - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanı Fenerbahçe-Olympiakos maçını tribünden izledi

Gençlik ve Spor Bakanı Fenerbahçe-Olympiakos maçını tribünden izledi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ikinci maçında Olympiakos karşılaşmasını tribünden takip etti. Bakan Bak, protokol tribünde yerini alarak müsabakayı izledi.

18.04.2024 22:25
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ikinci maçında karşılaştığı Olympiakos karşılaşmasını tribünden takip etti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ikinci maçında Fenerbahçe, sahasında Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşıyor. Sarı-lacivertlilerin kritik mücadelesini izlemek için Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da stadyuma geldi. Bakan Bak, protokol tribünde yerini alarak müsabakayı takip etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Gençlik ve Spor Bakanı Fenerbahçe-Olympiakos maçını tribünden izledi - Son Dakika

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