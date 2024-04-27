Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli eskrimci Enver Yıldırım\'ı tebrik etti

Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Lüksemburg'da düzenlenen Avrupa Olimpiyat Kotası Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotası alan milli eskrimci Enver Yıldırım'ı tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotası elde eden Enver Yıldırım'ı kutluyorum. Kılıç kategorisinde Münih 1972 Olimpiyat Oyunları'ndan sonra ilk kotamızı elde eden sporcumuz olan Enver Yıldırım'ın başarısında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Milli sporcumuza ülkemizi temsil edeceği Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum."