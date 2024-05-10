Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli güreşçi Nesrin Baş\'ı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota alan milli güreşçi Nesrin Baş'ı tebrik etti.
Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Ülkemizin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Dünya Olimpiyat Elemeleri'nde, vatandaşlarımızın desteğini arkasına alarak mindere çıkan 62 kilo güreşçimiz Nesrin Baş, Venezuelalı rakibini yenip Paris 2024 Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanarak bizleri gururlandırdı. Nesrin kardeşimi tebrik ediyor, milli sporcumuza ülkemizi temsil edeceği Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum."
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