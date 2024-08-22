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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılacak milli sporculara başarı diledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Osman Aşkın Bak, 28 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde Fransa'da düzenlenecek oyunlarda Türkiye'yi 48 kadın, 46 erkek sporcunun temsil edeceğini hatırlattı.

Milli sporcuların Paris'te 15 branşta madalya mücadelesi vereceğini aktaran Bak, "Paralimpik sporcularımızı Paris'e uğurlamak için sayılı günler kaldı. En az onlar kadar heyecanlıyız. Büyük azim ve özveriyle oyunlara hazırlanan sporcularımızın başarılı olacaklarına yürekten inanıyorum. Her bir paralimpik sporcumuzun ayrı bir hikayesi ve hayalleri var. Paris 2024 Paralimpik Oyunlarında ülkemizi temsil edecek sporcularımızın tüm zorlu süreçlerinde arkasında yer alan aileleri başta olmak üzere kulüp ve antrenörlerini yürekten kutluyorum." dedi.

Paralimpik sporcuların diğer bireylere ilham kaynağı olduğunu ifade eden bakan Bak, şöyle devam etti:

"Milli sporcularımız, engelleri aşma konusundaki azim ve kararlılıklarıyla toplumsal algıları değiştiriyor ve engelli bireylerin potansiyellerini ortaya koymalarına ilham oluyor. Onların her başarısı daha kapsayıcı ve eşitlikçi bir toplum için atılan önemli bir adım. Engelli sporcularımızın toplumsal hayata daha aktif katılımını ve spor kariyerlerindeki olanaklara erişebilmelerini önemsiyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bu konuya titizlikle yaklaşıyor ve hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor."

"Paralimpik sporcularımızın başarıları, kişisel zaferlerin ötesinde anlam taşıyor." ifadesini kullanan bakan bak, "Onlar, sınırları zorlayarak, engelleri aşmanın ve büyük hedeflere ulaşmanın mümkün olduğunu gösteriyor. Uluslararası organizasyonlarda derece yapıp kota alarak potansiyellerini gösterdiler. Sporcularımızın paralimpik oyunlarda kazanacakları madalyalarla da başarılarını taçlandıracaklarına inanıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.