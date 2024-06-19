Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sibel Altınkaya'yı Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotası elde ettiği için kutladı

Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Slovenya'da düzenlenen turnuvada topladığı puanlarla Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotası elde eden milli sporcu Sibel Altınkaya'yı kutladı.

Bakan Bak, Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da gerçekleştirilen WTT Star Contender Turnuvası'nda gösterdiği performansla Paris 2024 Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanan milli masa tenisçi Sibel Altınkaya için yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"WTT Star Contender Lübliyana 2024'te aldığı galibiyetler ve topladığı puanlar sonucunda Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma başarısı gösteren milli masa tenisçimiz Sibel Altınkaya'yı tebrik ediyorum. Milli sporcumuzun yetişmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyor, kendisine olimpiyatlarda başarılar diliyorum."