Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar için taziye mesajı yayımladı

Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, hayatını kaybeden Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Bak, mesajında "Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar'ın vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendim. Ülkemizde motosiklet sporunun gelişimine önemli katkılarda bulunan merhum Bekir Yunus Uçar'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.