Gençlik ve Spor Bakanı Paris 2024 Olimpiyatları'ndan Umutlu - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanı Paris 2024 Olimpiyatları'ndan Umutlu

Gençlik ve Spor Bakanı Paris 2024 Olimpiyatları\'ndan Umutlu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılmaktan umutlu olduklarını belirterek, Türkiye'nin ilk olimpiyat deneyiminden yüz yıl sonra tekrar sahneye çıkacaklarını söyledi. Bakan Bak, yapılan tesisleşme ve sportif yatırımların meyvelerini topladıklarını ve daha önce madalya kazanamadıkları branşlarda başarı elde edeceklerine inandığını ifade etti. Ayrıca, milli sporcuların son durumunu yakından takip ettiklerini ve Paris'e giden kafiledeki her sporcunun ülkelerini temsil etme aşamasında başarılı performanslar sergilediğini belirtti.

19.07.2024 14:57
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndan umutlu olduklarını belirterek, "Ülke olarak katıldığımız ilk olimpiyat 1924 Paris Olimpiyatlarıydı. Yüz yıl sonra tekrar sahneye çıkacağız. Aynı ruh ve heyecana sahibiz. Sporcularımızla, antrenörlerimizle, kulüplerimizle, yöneticilerimizle koordineli bir şekilde Paris 2024'e hazırlandık. Daha önce madalya kazanamadığımız branşlarda başarı elde edeceğimize, çalışmalarımızın karşılığını alacağımıza inanıyorum" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek 2024 Olimpiyat Oyunları'nın başlamasına sayılı günler kala değerlendirmelerde bulundu. Tesisleşmenin ve sportif yatırımın meyvelerini topladıklarını aktaran Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, "Türkiye genelinde son 20 yıllık süreçte, dünya genelinde eşi benzeri görülmemiş bir tesisleşme hamlesi yaşandı ve yatırımlarımız devam ediyor. Yapılan yatırımların meyvesini olimpiyatlarda daha çok sporcuyla temsil edilerek, farklı branşlarda sporcularımızın kota almasıyla topluyoruz. Modern pentatlon, boks, eskrim, okçuluk, judo, güreş, atıcılık ve masa tenisinde Tokyo 2020 Olimpiyatları'na nazaran daha fazla sporcuyla temsil edileceğiz. Tesisleşmeyle sporun tabana yayılmasında çok büyük yol kat ettik. Tesislerimizi sadece lisanslı sporculara değil, 7'den 70'e tüm halkımıza açık hale getirdik. Çocuklar sporla büyüsün, spor aile içinde vazgeçilmez bir unsur olsun istiyoruz. Sporcularımız ülkemizin her ferdi tarafından birer rol model olarak kabul ediliyor. Bu bağlamda baktığımızda spor yapan nesil, kötü alışkanlıklardan uzak durur, milli bilinci gelişmiş, topluma fayda sağlayan bir nesil olur. Bizler de evlatlarımızın bu şekilde gelişmesi noktasında var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. En büyük avantajımız spordan gelen, sporu yaşam tarzı haline getirmiş bir Cumhurbaşkanımızın olması" ifadelerini kullandı.

"Milli sporcularımızın son durumunu yakından takip ediyoruz"

Bakan Bak, Paris 2024'te 18 branşta 102 milli sporcunun Ay-Yıldızlı bayrağı temsil edeceğini belirterek, "Olimpiyatlarda mücadele etmek, bayrağımızı temsil etmek, manevi açıdan her sporcunun en büyük hayali. Kota alan tüm sporcularımızı temsil ediyorum. Milli sporcularımız, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri'nde (TOHM) yaptıkları çalışmaları, bir süredir farklı illerimizde bulunan Kamp Eğitim Merkezleri'nde sürdürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak sık sık bu kampları ziyaret ediyor ve sporcularımızın son durumunu yakından takip ediyoruz. Sporcularımızla Paris'te beraber olacağız ama öncesinde de bir araya gelerek, Bakanlığımızın ve Devletimizin yanlarında olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Paris'e giden kafilemizdeki her sporcumuz, kota elde etme aşamasında bazen rekorla bazen de ülkemiz adına tarihe geçen başarılarla adından söz ettirdi. Ülke olarak katıldığımız ilk olimpiyat 1924 Paris Olimpiyatlarıydı. 100 yıl sonra tekrar sahneye çıkacağız. Aynı ruh ve heyecana sahibiz. Daha önce madalya kazanamadığımız branşlarda madalya kazanacağımıza inanıyorum. Sporcularımızla, antrenörlerimizle, kulüplerimizle, yöneticilerimizle koordineli bir şekilde Paris 2024'e hazırlandık. Çalışmalarımızın karşılığını alacağımıza inanıyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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