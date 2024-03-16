Gençlik ve Spor Bakanı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanan karışık bayrak takımını tebrik etti

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İtalya'da düzenlenen Para Yüzme Dünya Serisi'nde birinci olarak, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanan karışık bayrak takımını tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İtalya'nın Lignano Sabbiodoro kentinde devam eden Para Swimming World Series turnuvasında, kendi kategorilerinde 4x50 metre karışık bayrak yarışını birinci sırada bitirerek Paris 2024 Paralimpik Oyunları kotası elde eden sporcularımız, Sümeyye Boyacı, Meryem Nur Tunuğ, Turgut Aslan Yaraman ve Umut Ünlü'yü tebrik ediyorum. Paris'te, karışık bayrak takımı olarak ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığım evlatlarımıza, şimdiden başarılar diliyor, sporcularımızın başarısında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."