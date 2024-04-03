Gençlik ve Spor Bakanı, Paris Paralimpik Oyunları'na katılan masa tenisçileri tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılım hakkı kazanan Masa Tenisçiler Neslihan Kavas, Merve Cansu Demir, Nesim Turan ve Ali Öztürk için tebrik mesajı yayımladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılım hakkı elde eden Masa Tenisçiler Neslihan Kavas, Merve Cansu Demir, Nesim Turan ve Ali Öztürk'ü tebrik etti.
Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılım hakkı kazanan Masa Tenisçilerimiz Neslihan Kavas, Merve Cansu Demir, Nesim Turan ve Ali Öztürk'ü yürekten kutluyorum. Milli sporcularımızın başarısında emeği olanlara ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyor, tüm sporcularımıza ülkemizi temsil edecekleri Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda başarılar diliyorum." - İSTANBUL
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Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'u 4-2 yendiği maçın ardından tansiyon yükseldi. Maç sonrası Ülker Stadı otoparkında çıkan tartışma güvenlik ekipleri tarafından önlenirken, Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak, Fenerbahçeli görevlilerle tartıştı. Sancak, Mert Hakan Yandaş'ın şoförünün Adana Demirsporlu bir futbolcuya hakaret ettiğini iddia etti. Fenerbahçe yetkilisi Selahattin Baki ise olayın detaylarına inilmesi gerektiğini belirtti.
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