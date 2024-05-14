Gençlik ve Spor Bakanı Quad Milli Takımı\'nı Tebrik Etti

Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, BNP Paribas Tekerlekli Sandalye Dünya Takımlar Şampiyonası'nda gümüş madalya alan Quad Milli Takımı'nı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin ev sahipliğinde Antalya Megasaray Tenis Akademi'de gerçekleşen 21 ülkeden toplamda 44 takımın katıldığı BNP Paribas Tekerlekli Sandalye Dünya Takımlar Şampiyonası'nda mücadele eden Quad Milli Takımımız, tarihinde ilk kez dünya ikincisi olarak önemli bir başarıya imza attı. Elde ettikleri dünya ikinciliğiyle bizleri gururlandıran kaptanlığını Sinem Oğuz'un yaptığı Uğur Altınel, Ahmet Kaplan, Ali Ataman ve Fatih Karataş'tan oluşan Quad Milli Takımımıza ve teknik ekibe teşekkür ediyor, hepsinin başarılarının devamını diliyorum."