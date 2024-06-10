Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Polonya maçı öncesi Milli Takım ile bir araya geldi - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Polonya maçı öncesi Milli Takım ile bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Polonya maçı öncesi Varşova'da kamp yapan A Milli Takım ve Teknik Direktör Vincenzo Montella ile bir araya geldi. Bakan Bak ve Başkan Büyükekşi, oyuncularla görüşerek başarı diledi ve takıma desteklerini iletti.

10.06.2024 21:41
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Polonya maçı öncesi başkent Varşova'da kamp yaptıkları otelde A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve oyuncular ile bir araya geldi.

Ziyarette TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da yer aldı.

Montella ile kısa bir süre sohbet ederek Avrupa Şampiyonası öncesi öncesi takımın durumu hakkında bilgi alan Bakan Bak ile Başkan Büyükekşi, tek tek oyuncularla da görüşerek Polonya maçı için başarı diledi. Teknik Direktör Vincenzo Montella ve Ay-Yıldızlı futbolcular, destekleri için Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye teşekkür etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Polonya maçı öncesi Milli Takım ile bir araya geldi - Son Dakika

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