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Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçe ve hedefleri büyüdü - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçe ve hedefleri büyüdü

20.11.2021 11:08
Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçe ve hedefleri büyüdü

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki gençlik merkezi sayısı 388'e çıktı.

HALİL İBRAHİM AVŞAR - Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki gençlik merkezi sayısı 388'e çıktı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçe ve hedefleri, son 4 yılda büyüdü.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, 2018'de 283 gençlik merkezi bulunurken, bu rakam 2019'da 320, 2020'de 354, bu yıl ise 388'e yükseldi.

Kulüp sayıları da arttı

Üst düzey sporcular yetiştirmek için projeler üreten Gençlik ve Spor Bakanlığı, sportif başarıların mimarları kulüplere de önemli destekler verdi.

2018 yılında 8 milyon 360 bin 302 lisanslı sporcu bulunurken, bu rakam bu yıl 10 milyon 632 bin 829 oldu.

Rakamlar kulüp sayılarında da artış gösterdi. 2018'de 15 bin 828 kulüp faaliyet gösterirken, bu rakam 2021 yılında 19 bin 100'e yükseldi.

Spor tesisleri envanterinin internet ortamında erişime açılma çalışmaları sürecek

Engellilerin spora katılımını artırmak amacıyla hayata geçirilen özel projeler kapsamında, engelli sporcularla çalışabilmek için antrenörlerin formasyon eğitiminden geçirilmesine ve engellilere yönelik spor okullarının açılmasına devam edilecek.

Spor tesislerinin bölgeler ve branşlar bazında dengeli dağılımlarının sağlanması ve tesislerin etkin kullanılması amacıyla spor tesisleri envanterinin internet ortamında tüm vatandaşların erişimine açılması çalışmaları sürecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında, 8-10 yaş grubu çocukların spora yönlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen Sportif Yetenek Taraması Projesi'yle her eğitim-öğretim yılı içerisinde ülke çapında yaklaşık 1,3 milyon 3'üncü sınıf öğrencisi sporla tanıştırılıyor. Projenin devamıyla, nitelikli sporcuların erken yaşta spora kazandırılmasına devam edilecek.

Antrenör Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi hazırlanacak

Sporcu sayıları ve faaliyet gösterdikleri spor dalları takip edilerek, performans göstergelerinin takibi için planlama ve çalışmalara devam edilecek.

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı Talimatı'nın onayına müteakip standart yetenek tarama modeli çalışmaları tamamlanacak.

81 ilde gündüzlü statüde "sporcu eğitim merkezleri"nin açılmasıyla Sporcu Eğitim Merkezleri Yönetmeliği'nin yeniden düzenlenmesi çalışmalarına devam edilecek.

Türkiye Spor Turizmi Strateji Belgesi ve Eylem Planı için ilgili paydaşlardan görüş alınarak elde edilen veriler analiz edilecek, referans dokümanlar hazırlanacak, proje örgütlenme ve yapılanması oluşturulacak olup iş adımları belirlenmesi, görevler ve yetkilerin tanımlanması çalışmaları yürütülecek.

Antrenör Eğitim Yönetmeliği kapsamında antrenör eğitimleri temel eğitim ve uygulama eğitimi olarak iki aşamalı yapılan çevrim içi eğitimlerle devam edilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde görev yapan antrenörlere yönelik hazırlanan kapasite geliştirme eğitimleri çevrim içi verilecek. Antrenör Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi hazırlanacak.

Yıllar itibarıyla bütçeler arttı

Gençlik ve Spor Bakanlığına yıllar itibarıyla ayrılan bütçeler şöyle:

2019: 16.474.681.000 lira

2020: 17.810.481.000 lira

2021: 22.859.079.000 lira

2022: 27.782.948.000 lira

Türkiye, Engelli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçe ve hedefleri büyüdü - Son Dakika Spor


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