Yaz Spor Okulları'nda 2 bin 100 sporcu adayı yüzme kursu alıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Yaz Spor Okulları'nda 2 bin 100 sporcu adayı yüzme kursu alıyor

16.08.2022 18:15
Yaz Spor Okulları'nda 2 bin 100 sporcu adayı yüzme kursu alıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığının yurt genelinde olduğu gibi Aksaray'da da başlattığı yüzme kursları 2 bin 100 sporcu adayının katılımıyla olimpik tesislerde gerçekleştiriliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığının yurt genelinde olduğu gibi Aksaray'da da başlattığı yüzme kursları 2 bin 100 sporcu adayının katılımıyla olimpik tesislerde gerçekleştiriliyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde Haziran ayında başlatılan Yaz Spor Okulları'nda temel yüzme eğitimleri sporcu adaylarının yoğun ilgisiyle karşılanıyor. Aksaray Olimpik Yüzme Havuzunda günde 4 seansla gerçekleştirilen eğitimlerde 2 bin 100 sporcu adayı uzman antrenörler eşliğinde suya giriyor. 50 metreye 25 metre olimpik havuzda eğitim alan sporcu adayları ilk olarak havuz kıyısında ısınma hareketleri ile hazırlanıyor. Sporcu adayları daha sonra antrenörleri eşliğinde 3 metre derinlikteki havuzun yüzeyinde durma becerilerini geliştiriyor. Yüzme öncesi tedbir eğitimlerini alan aday öğrenciler tek tek ilgilenilerek yüzmeye başlıyor. İlk etapta antrenörlerden eğitim alan sporcu adayları sırayla bireysel yüzmelerini yapıyorlar. Öğrencilerin yaz tatilinde keyifli vakit geçirmesini ve bir spor dalında eğitim almasını isteyen velileri ise sporcu adaylarını eğitim sürecinde yalnız bırakmıyor. Çocuklarını yüzme kursuna getiren veliler psikolojik açıdan gelişmeleri içinde antrenörlerden destek alıyorlar. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelleri ise hem sporculara hem de velilere destek eğitimleri veriyor.

Yaz tatili döneminde 2 oğlunu kursa getiren Elif Kaya (35), "2 tane oğlum var buraya yüzmeye getirdim. Hem okulun olmadığı dönemde çocukların dolu dolu vakit geçirmesi için hem de spor dalına karşı yatkınlıkları olması için geldik. Hem güzel eğleniyorlar hem öğreniyorlar. Kaliteli vakit geçiriyorlar. Burası da güzel ayrıca, yüzme çocukların sağlığı vücut gelişimi açısından çok iyi bir sor dalı" dedi.

Çocuğunun yüzme sporunu severek yaptığını belirten Zakir Koyuncu (38), "11 yaşında oğlum var. Boş zamanlarında toplumda faydalı bir iş olsun, spor dalı olsun diye yüzmeye getirdik. Çocuğumuzun burada gelişimi psikolojik ve bedensel gelişimi için gerçekten bir katkı sunduğunu düşünüyorum. Yüzme sporunu gerçekten bu yönden tercih ettik. Severek geliyor. Çocuğumuz önceden jimnastik kursuna gitmişti. Oradan da aldığı biraz eğitimle kendisini biraz daha geliştirmek istiyor. Onun için yüzmeye getirdik. Zevk alarak da yapıyor. Gelecek ailelerin de yüzmeyi tercih etmesini tavsiye ederiz" diye konuştu. - AKSARAY

YORUMLAR
500
YÖK Başkanı Özvar, 2022-YKS yerleştirme sonuçlarını değerlendirdi Açıklaması YÖK Başkanı Özvar, 2022-YKS yerleştirme sonuçlarını değerlendirdi Açıklaması Afyonkarahisar'da ilk kez yamaç paraşütü festivali düzenlenecek Afyonkarahisar'da ilk kez yamaç paraşütü festivali düzenlenecek
Kaynak: İHA

Aksaray, gençlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yaz Spor Okulları'nda 2 bin 100 sporcu adayı yüzme kursu alıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'ı törenle karşıladı
17:50 Galatasaray'ın yeni transferi Türkiye'ye çabuk uyum sağladı! Mertens, esnaf lokantasında kahvaltı yaptı
17:35 Şanlıurfa'da aracının içindeyken silahlı saldırıya uğrayan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
17:11 "Türkiye ve Rusya, ikinci parti S-400 sevkiyatı için anlaştı" iddiası sonrası Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan S-400 açıklaması
17:00 Brezilyalı model, Neymar'ın mesajlarını ifşa etti: Gel daha yakından bak
16:29 Pakistan'da tankerle otobüsün çarpıştığı korkunç kazada onlarca kişi öldü
16:10 İngiltere'de ağız kanseri olan genç kızın dilini kasık etiyle tedavi ettiler
16:07 Denizli'nin konuştuğu olay! İmam ve müezzinlerin escort kadınlarla birlikte oldukları öne sürüldü
16:03 Fenerbahçe'nin forveti Avrupa'ya transfer oldu!
16:19 Davada sürpriz gelişme! Elon Musk, Twitter'ı köşeye sıkıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 18:15:14. #1.13#
SON DAKİKA: Yaz Spor Okulları'nda 2 bin 100 sporcu adayı yüzme kursu alıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement