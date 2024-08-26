Gençlik ve Spor Festivali Balıkesir'de Renkli Bir Gün Geçirdi - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Festivali Balıkesir'de Renkli Bir Gün Geçirdi

Gençlik ve Spor Festivali Balıkesir\'de Renkli Bir Gün Geçirdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Herkes İçin Spor Federasyonu işbirliğinde düzenlenen Gençlik ve Spor Festivali, Balıkesir'de renkli bir yürüyüşle başladı. Festivalde çeşitli etkinlikler ve yarışmalar düzenlendi, gösteriler ve müzik performansları gerçekleştirildi. Festivalin amacı, sporun ve sağlıklı yaşamın yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmaktı.

26.08.2024 10:36
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Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Herkes İçin Spor Federasyonu işbirliğinde, 81 ilde eşzamanlı olarak düzenlenen Gençlik ve Spor Festivali, Balıkesir'de katılımcılara unutulmaz bir gün yaşattı. Festival, akşam gerçekleştirilen renkli yürüyüşle başladı.

Festival, her yaş grubundan katılımcılara hitap eden geniş bir etkinlik yelpazesi sundu. Sergi, ebru ve ahşap yakma stantlarının yanı sıra, çuval yarışı ve halat çekme gibi sürpriz ödüllü yarışmalar büyük ilgiyle karşılandı. Çocuklar, yüz boyama etkinlikleriyle rengarenk yüzlere bürünürken, DJ performansları güncel müziklerle festival alanını coşturdu.

Cimnastik ve taekwondo gösterileri, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatırken, mini golf, masa tenisi, dart ve bilek güreşi gibi aktiviteler, katılımcılara hem eğlenceli hem de rekabetçi anlar sundu. Ayrıca, festival alanında kurulan floor curling, penaltı atışları, okçuluk, canlı langırt, şişme oyunlar ve badminton gibi çeşitli oyun alanları, her yaş grubundan katılımcının hem eğlenmesini hem de yeteneklerini sergilemesini sağladı.

İl Müdürü Adem Özalp, "Bu tür etkinlikler, Balıkesir'de her yaştan bireyin aktif bir şekilde yer aldığı, enerjilerini verimli bir şekilde değerlendirdiği ve sosyal bağlarını güçlendirdiği unutulmaz bir organizasyon olarak hafızalarımızda iz bıraktı. Bu festivalin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm personellerimize, gönüllülerimize ve siz değerli katılımcılara teşekkür ediyorum. Bu tür etkinliklerin, sporun ve sağlıklı yaşamın yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmasını umuyoruz. Hepinize sağlıklı, mutlu ve spor dolu günler diliyorum" İfadelerinde bulundu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Gençlik ve Spor Festivali Balıkesir'de Renkli Bir Gün Geçirdi - Son Dakika

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