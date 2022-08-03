Kabakcı'dan tesis ziyareti - Son Dakika
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Kabakcı'dan tesis ziyareti

03.08.2022 16:56
Kabakcı'dan tesis ziyareti

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı Talas'ta bulunan tesisleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı Talas'ta bulunan tesisleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ziyarette yapımı devam eden portatif yüzme havuzunda incelemelerde bulunan Kabakcı "Portatif yüzme havuzumuzun inşaatını yakın zamanda tamamlayıp sporcularımızın hizmetine açacağız" dedi. İl Müdürü Kabakcı Talas Gençlik Merkezi etrafında çevre düzenlemesinde bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Belediye çalışanlarına teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Ali İhsan Su, gençlik, Talas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kabakcı'dan tesis ziyareti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kabakcı'dan tesis ziyareti - Son Dakika
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