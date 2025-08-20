Gençlik ve Spor Konfederasyonu Başkanı\'ndan Tortum Belediyesine Ziyaret

Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu Erzurum İl Başkanı Gürkan Sönmez, Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider'i makamında ziyaret etti.
Ziyaret sırasında, ilçenin sosyal ve sportif gelişimine katkı sağlayacak projeler üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.
Önümüzdeki hafta sonunda düzenlenecek olan Karakucak Güreşleri hakkında değerlendirmelerde bulunduklarını ifade eden Sönmez, "Başkanımızı misafirperverliği ve spora verdiği değerli katkılarından dolayı teşekkür ediyor, yapılacak organizasyonun birlik ve beraberliğimize vesile olmasını diliyorum" dedi. - ERZURUM
