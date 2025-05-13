Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personelleri, öğrenci yurdunu ziyaret etti.
İlçede üniversite öğrencilerinin konakladığı özel yurda gerçekleşen ziyarette, öğrencilerin sosyal ve sportif gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla yapılabilecek etkinlikler görüşüldü.
Yetkililer öğrencilerle görüşerek taleplerini dinledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren yurt müdürü Nevzat Özkan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde gençlere yönelik çalışma yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.
Son Dakika › Spor › Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nden Yurt Ziyareti - Son Dakika
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