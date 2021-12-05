Generali Sigorta Sakarya Voleybol, play-off mücadelesini sürdürmek istiyor

Voleybol Sigortashop Kadınlar 1. Ligi A Grubu ekiplerinden Generali Sigorta Sakarya Voleybol, play-off mücadelesini sürdürmeyi hedefliyor.
Sakarya ekibi, ligin 9. haftasında deplasmanda karşılaştığı Çanakkale Belediyespor'u 25-14, 25-23 ve 25-23'lük setlerle 3-0 yenerek play-off iddiasını sürdürdü.
Generali Sigorta Sakarya Voleybol, 9 hafta sonunda 4 galibiyet ve 5 mağlubiyet sonucunda topladığı 16 puanla grubun 7'nci sırasında yer alıyor.
Kulüp Başkanı Ömer Bektaş, yaptığı açıklamada, "Play-off mücadelemizi sonuna kadar sürdürerek haftaya evimizde Beşiktaş mücadelesinden de galibiyet alarak yolumuza devam etmek istiyoruz." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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