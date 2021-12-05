Üye Girişi
Generali Sigorta Sakarya Voleybol, play-off mücadelesini sürdürmek istiyor - Son Dakika

Generali Sigorta Sakarya Voleybol, play-off mücadelesini sürdürmek istiyor

05.12.2021 16:51
Generali Sigorta Sakarya Voleybol, play-off mücadelesini sürdürmek istiyor

Voleybol Sigortashop Kadınlar 1. Ligi A Grubu ekiplerinden Generali Sigorta Sakarya Voleybol, play-off mücadelesini sürdürmeyi hedefliyor.

Voleybol Sigortashop Kadınlar 1. Ligi A Grubu ekiplerinden Generali Sigorta Sakarya Voleybol, play-off mücadelesini sürdürmeyi hedefliyor.

Sakarya ekibi, ligin 9. haftasında deplasmanda karşılaştığı Çanakkale Belediyespor'u 25-14, 25-23 ve 25-23'lük setlerle 3-0 yenerek play-off iddiasını sürdürdü.

Generali Sigorta Sakarya Voleybol, 9 hafta sonunda 4 galibiyet ve 5 mağlubiyet sonucunda topladığı 16 puanla grubun 7'nci sırasında yer alıyor.

Kulüp Başkanı Ömer Bektaş, yaptığı açıklamada, "Play-off mücadelemizi sonuna kadar sürdürerek haftaya evimizde Beşiktaş mücadelesinden de galibiyet alarak yolumuza devam etmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Generali Sigorta Sakarya Voleybol, play-off mücadelesini sürdürmek istiyor
Generali Sigorta Sakarya Voleybol, play-off mücadelesini sürdürmek istiyor

Çanakkale Belediyespor, Play Off, voleybol, Sakarya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Generali Sigorta Sakarya Voleybol, play-off mücadelesini sürdürmek istiyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 17:47 Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Boş teneke" sözlerine yanıt
9 kişi kalan Kayserispor, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti 15:57 9 kişi kalan Kayserispor, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti Cristiano Ronaldo'nun bu kez WhatsApp'taki mesajları ortaya çıktı 15:16 Cristiano Ronaldo'nun bu kez WhatsApp'taki mesajları ortaya çıktı Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'ndeki miting için hazırlıklar başladı 14:14 Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'ndeki miting için hazırlıklar başladı Anne, kızının odasının fotoğrafını çekip paylaştı! Yatak detayı nedeniyle sosyal medya ayağa kalktı 12:51 Anne, kızının odasının fotoğrafını çekip paylaştı! Yatak detayı nedeniyle sosyal medya ayağa kalktı Emekli polisin yeğenini vurarak öldürdüğü anların görüntüleri ortaya çıktı 12:26 Emekli polisin yeğenini vurarak öldürdüğü anların görüntüleri ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt mitingine saldırı hazırlığı 10:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt mitingine saldırı hazırlığı Kurmaylarına Erdoğan'dan, 09:02 Kurmaylarına Erdoğan'dan, "Asgari ücretteki artış ne olmalı?" sorusu geldi

Son Dakika Haberleri
17:48 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçında ilk 11'ler belli oldu
17:46 Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Boş teneke" sözlerine yanıt
17:40 Asgari ücret alıyordu, patronuna sinirlenip istifa etti!
17:38 Son Dakika: Türkiye Barolar Birliği yeni başkanı Erinç Sağkan oldu
17:18 El Salvador, ucuz fiyattan 150 Bitcoin aldı
17:14 Tesisat ustası, duvardaki delikte 600 bin dolar buldu
16:41 Serdar Ortaç "Borçları silindi" iddialarına tepki gösterdi
16:27 Son Dakika! Bakan Koca vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimizi paylaştı
16:14 Hastalığı nedeniyle hiç salıncağa binemeyen küçük kızın hayaline Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı kavuşturdu
16:12 Dünya devi Schindler, Türk asansör firması Omsan'ı satın alıyor
Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçında ilk 11'ler belli oldu Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçında ilk 11'ler belli oldu         
17:49
Asgari ücret alıyordu, patronuna sinirlenip istifa etti! Asgari ücret alıyordu, patronuna sinirlenip istifa etti!         
17:40
Tezahüratlar sonrası Binali Yıldırım'ın telefonla aradığı Erdoğan'dan talimat: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım Tezahüratlar sonrası Binali Yıldırım'ın telefonla aradığı Erdoğan'dan talimat: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım         
15:18
Mersin'deki kalabalık için "21 bin 500 kişi" diyen valiliğe, CHP'den yanıt: Gerçekleri küçültmeye kalkan, kendini küçültür Mersin'deki kalabalık için "21 bin 500 kişi" diyen valiliğe, CHP'den yanıt: Gerçekleri küçültmeye kalkan, kendini küçültür         
15:14
Merkez Bankası, piyasaya ikinci müdahalesinde 300 milyon dolarlık satış yaptı Merkez Bankası, piyasaya ikinci müdahalesinde 300 milyon dolarlık satış yaptı         
14:12
Bircan Bali ifşa edilen özel fotoğrafları hakkında konuştu: Bence öpün ilişki öpüşünce güzel Bircan Bali ifşa edilen özel fotoğrafları hakkında konuştu: Bence öpün ilişki öpüşünce güzel         
12:31
Lise öğrencisinin "Vergi indirimi" teklifi oy birliğiyle kabul edildi Lise öğrencisinin "Vergi indirimi" teklifi oy birliğiyle kabul edildi         
10:52
Yola dökülen pancarlar, sürücülere zor anlar yaşattı Yola dökülen pancarlar, sürücülere zor anlar yaşattı         
09:04
Meteoroloji uyardı! 6 bölge için şiddetli sağanak, 5 il içinse yoğun kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! 6 bölge için şiddetli sağanak, 5 il içinse yoğun kar yağışı bekleniyor         
08:59
Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi         
18:19
Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor! Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor!         
15:37
AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi         
15:16
Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil         
14:53
Uzayda "gizemli ev" bulundu! Çin'in tespit ettiği ev incelenecek! Uzayda "gizemli ev" bulundu! Çin'in tespit ettiği ev incelenecek!         
13:17
Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi         
12:32
Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi!         
12:18
Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu         
12:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2021 18:00:29. #1.12#
SON DAKİKA: Generali Sigorta Sakarya Voleybol, play-off mücadelesini sürdürmek istiyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement