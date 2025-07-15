Germencik Belediyesi\'nden Çocuklara Spor Kursları

Germencik Belediyesi, çocukların bedensel ve zihinsel gelişimine katkı sağlamak amacıyla futbol başta olmak üzere birçok branşta spor kursları düzenlerken, verilen eğitimler de uzman antrenörler eşliğinde aralıksız devam ediyor.

Germencik Belediyesi'nin çocuklara yönelik düzenlediği spor kursları yoğun ilgiyle devam ediyor. Belediye Başkanı Burak Zencirci'nin öncülüğünde sürdürülen çalışmalarda, kız ve erkek çocuklara yönelik futbol kursları başta olmak üzere çeşitli branşlarda eğitimler veriliyor. Başkan Zencirci, kursların yalnızca fiziksel değil, zihinsel gelişimi de destekleyecek şekilde planlandığını belirterek, "Kız ve erkek futbol kurslarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bunun yanı sıra miniklerimizin zihinsel ve bedensel gelişimleri için futbol başta olmak üzere çeşitli branşlarda kurslar düzenliyor, uzman antrenörlerimiz eşliğinde eğitimlerini sürdürüyoruz" dedi. - AYDIN