Germencik Gençlik Merkezi, Aydın'da Yeni Bir Cazibe Merkezi Olacak - Son Dakika
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Spor

Germencik Gençlik Merkezi, Aydın'da Yeni Bir Cazibe Merkezi Olacak

Germencik Gençlik Merkezi, Aydın\'da Yeni Bir Cazibe Merkezi Olacak

Aydın'ın dört bir yanında spor yatırımları yükselmeye devam ederken, Germencik ilçesinde yapılan Gençlik Merkezi, açılmak için gün sayıyor. Gençlik merkezi, gençlerin sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri bir mekan olarak hizmet verecek. Germencik Gençlik Merkezi'nde derslikler, tiyatro, konferans salonu, kütüphane gibi birçok alan bulunacak ve her katta engelli dostu tuvalet ve asansör yer alacak.

25.02.2024 15:01
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Aydın'ın dört bir yanında spor yatırımları yükselmeye devam ederken, Germencik ilçesinde yapılan Gençlik Merkezi, açılmak için gün sayıyor.

Sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetler gibi geniş yelpazesi ile Aydınlı gençlerin yeni cazibe merkezlerinden biri haline gelen gençlik merkezleri, Aydın'ın dört bir yanında yükselmeye devam ediyor. Bu çerçevede Aydın geneli de gençlerin faydalanabilmesi için ve gençlerin boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri için il genelinde, gençlik merkezleri bir bir hayata geçiriliyor. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde Germencik ilçesinde de yapımı devam eden gençlik merkezi yatırımlarında da sona gelindi. Germencik'te 1 Eylül 2022'de temeli atılan gençlik merkezinin Şubat 2024'e kadar tamamlanması planlanırken, merkez hizmete girmek için gün sayıyor.

Germencik Gençlik Merkezi'nde toplamda 6 adet derslik, 86 kişilik tiyatro, konferans salonu, kütüphane, fuaye alanı ile birlikte her katta engelli dostu tuvalet ve asansör bulunacak. - AYDIN

Kaynak: İHA

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