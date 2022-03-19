Getafe, Bilbao deplasmanında Enes Ünal'ın golüyle berabere kaldı - Son Dakika
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Getafe, Bilbao deplasmanında Enes Ünal'ın golüyle berabere kaldı

19.03.2022 01:35
Getafe, Bilbao deplasmanında Enes Ünal'ın golüyle berabere kaldı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 29. haftasında, Getafe deplasmanda oynadığı maçta Athletic Bilbao ile 1-1 berabere kaldı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 29. haftasında, Getafe deplasmanda oynadığı maçta Athletic Bilbao ile 1-1 berabere kaldı.

Getafe, karşılaşmanın 3. dakikasında köşe vuruşunda gelen topu kafa vuruşuyla ağlara gönderen Enes Ünal ile 1-0 öne geçti.

Ev sahibi takım ise 29. dakikada Yuri Berchiche ile beraberliği sağladı.

Karşılaşmanın 66. dakikasında Jorge Cuenca kırmızı kart görerek, Getafe'yi 10 kişi bıraktı.

Getafe'de ilk 11'de sahaya çıkan ve 32. dakikada sarı kart gören Enes, 87. dakikada oyundan alındı ve yerine Jaime Mata girdi.

La Liga'da bu sezon Getafe'nin attığı 27 golün 14'ünde imzası olan Enes, gol krallığı yarışında da Karim Benzema'nın (22 gol, Real Madrid) ardından Vinicius (Real Madrid) ile birlikte 2. sırada yer alıyor.

A Milli Takım'ın Portekiz ile oynayacağı 2022 Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off maçının aday kadrosuna alınan Enes, Getafe'de gösterdiği başarılı performansla kısa bir aradan sonra tekrar milli takıma çağırıldı.

Getafe'deki diğer Türk futbolcu Okay Yokuşlu da yedeklerden başlayarak, 78. dakikada Oscar Rodriguez'in yerine oyuna girdi.

Ligde puanını 29'a çıkaran Getafe 15. sırada yer alıyor.

Athletic Bilbao ise 41 puanla 8. sırada bulunuyor.

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Athletic Bilbao, Enes Ünal, La Liga, Getafe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Getafe, Bilbao deplasmanında Enes Ünal'ın golüyle berabere kaldı - Son Dakika


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