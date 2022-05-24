Getafe taraftarları sezonun en iyi futbolcusu olarak Enes Ünal'ı seçti - Son Dakika
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Getafe taraftarları sezonun en iyi futbolcusu olarak Enes Ünal'ı seçti

24.05.2022 12:09
Getafe taraftarları sezonun en iyi futbolcusu olarak Enes Ünal'ı seçti

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Getafe'de forma giyen milli futbolcu Enes Ünal, taraftarlar tarafından sezonun en iyi futbolcusu seçildi.

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Getafe'de forma giyen milli futbolcu Enes Ünal, taraftarlar tarafından sezonun en iyi futbolcusu seçildi.

Getafe Kulübünden yapılan açıklamada, taraftarların en iyi futbolcu olarak Enes Ünal'ı seçtiği bildirildi.

Sezon boyunca attığı 16 golle takımının ligde kalma hedefine büyük katkıda bulunan, Getafe'nin en golcüsü Enes, "İspanya'daki en iyi sezonumu geçirdiğim için mutluyum." dedi.

Enes, kulübüne verdiği demeçte, ligde kalma mücadelesinin gerek fiziksel gerekse mental olarak oldukça zorlu geçtiğini ve Getafe'nin ligde kalmaya layık bir takım olduğunu kaydetti.

"Ben Messi veya özel bir futbolcu değilim, sadece takımdaki bir oyuncudan biriyim ve takım arkadaşlarım olmadan bu başarıyı elde edemezdim." diyen Enes, görevinin gol atmak olduğunu, takım arkadaşlarının yardımıyla hedefine ulaştığını ifade etti.

Takımdaki herkesin "Enes'in gol atmasını istiyoruz." şeklindeki sözlerinin kendisini gururlandırdığını dile getiren milli futbolcu, "Bu, kendimi özel hissettiriyor." şeklinde konuştu.

Kulübüyle 30 Haziran 2025'a kadar sözleşmesi olan 25 yaşındaki Enes, Getafe'de attığı 16 golle kulüp tarihinde, Roberto Soldado (2009-2010) ile birlikte bir sezonda en fazla gol atan futbolcu oldu.

Enes, geride kalan haftalarda AA'ya verdiği demeçte, İspanya içinden ve dışından transfer teklifi aldığını ancak serbest kalma bedelinin çok yüksek olduğunu söylemişti.

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Kaynak: AA

Enes Ünal, İspanya, Futbol, Getafe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Getafe taraftarları sezonun en iyi futbolcusu olarak Enes Ünal'ı seçti - Son Dakika


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