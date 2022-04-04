Getir, Paris Maratonu'nun resmi sponsoru oldu - Son Dakika
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Getir, Paris Maratonu'nun resmi sponsoru oldu

04.04.2022 15:18
Getir, Paris Maratonu'nun resmi sponsoru oldu

Getir, spora verdiği desteği bu yıl 45'incisi düzenlenen dünyanın en önemli maratonlarından Schneider Electric Paris Maratonu ile sürdürüyor.

Getir, spora verdiği desteği bu yıl 45'incisi düzenlenen dünyanın en önemli maratonlarından Schneider Electric Paris Maratonu ile sürdürüyor.

Hem yurt içinde hem de yurt dışında hızlı büyümesini sürdüren Getir, dünyanın en önemli maratonlarından Schneider Electric Paris Maratonu'na sponsor oldu. Türkiye'de Fenerbahçe ve Galatasaray'la, İngiltere'de ise Tottenham'la iş birliği yapan Getir, spor ve sporcuya desteğini 3 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilen Paris Maratonu'nun resmi ortağı olarak sürdürüyor.

3 Nisan'da düzenlenen 45'inci Paris Maratonu'yla Fransa'da ilk spor sponsorluğunu da hayata geçiren Getir, 47.195 kilometrelik yarışta Avrupa'da hizmet verdiği ülkelerde görev alan yaklaşık 30 çalışanı da bitiş çizgisine ulaşmak için ter döktü.

Getir, Paris Maratonu'nun resmi sponsoru oldu
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Nisan, Paris, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Getir, Paris Maratonu'nun resmi sponsoru oldu - Son Dakika


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