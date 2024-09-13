Ghezzal, Rizespor\'a Transfer Oldu

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ÇAYKUR Rizespor , transfer döneminin bitimine saatler kala Beşiktaş 'tan Rachid Ghezzal 'i kadrosun kattı. Sağlık kontrolünden geçen 32 yaşındaki Cezayirli kanat oyuncusu, kendisini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran Çaykur Rizespor Kulübü, "Sihirbaz Ghezzal, Çaykur Rizespor'umuzda. Çaykur Rizespor'umuz, Rachid Ghezzal'ı kadrosuna kattı. Deneyimli oyuncu, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayenesi yapılan Ghezzal'ın sağlık taraması, akciğer ve efor testi ile tamamlandı. Cezayirli oyuncu, ardından 1+1 yıllık anlaşmayı imzaladı. Yeni transferimiz Ghezzal'a "Hoş geldin" diyor, başarılar diliyoruz" açıklamasında bulundu.