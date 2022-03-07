Giresun'da Çotanak Spor Kompleksi Olimpik Yüzme Havuzu hizmete açıldı - Son Dakika
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Giresun'da Çotanak Spor Kompleksi Olimpik Yüzme Havuzu hizmete açıldı

07.03.2022 17:04
Giresun'da Çotanak Spor Kompleksi Olimpik Yüzme Havuzu hizmete açıldı

Giresun Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Bulut, yapımı tamamlanan bin seyirci kapasiteli Çotanak Spor Kompleksi Olimpik Yüzme Havuzu'nun hizmete açıldığını söyledi.

Giresun Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Bulut, yapımı tamamlanan bin seyirci kapasiteli Çotanak Spor Kompleksi Olimpik Yüzme Havuzu'nun hizmete açıldığını söyledi.

Bulut, yaptığı açıklamada "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın en önemli projelerinden bir tanesi. İşte o yüzden diyoruz ki ilimizde yüzme bilmeyen kalmasın. İnanıyorum ki burada birçok kişi yüzme sporunu geliştirecek ve yüzme öğrenecek. Bu tesisimiz gençlerimizin gelişimine katkı sağlayacak ve spor alışkanlığı kazandıracak. Gençler bizim için çok değerli. Bugünümüzün sahibi, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin hayata ve geleceğe daha sağlıklı hazırlanmaları için elimizden gelen her fedakarlığı yapmaya hazırız. Hem zihnen hem de bedenen zinde kalabilmek için haydin yüzmeye diyorum. Spor tesislerimizi boş bırakmayalım. Gündüz vaktim yok, okula ya da işe gidiyorum diyenler, günün her saati, gece dahi olsa spor tesislerimize bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Bulut, 1000 kişilik seyirci kapasiteli Olimpik Yüzme Havuzunun; 1 adet tam olimpik yüzme havuzu 50m*25m x 2,15m (derinlik), 1 adet çırpınma havuzu 20*5 X 1,10m, 4 adet bireysel spor salonu, 2 adet soyunma odası, 1 adet doping odası, 1 adet revir, 1 adet masa tenisi salonu, 1 adet kafeterya, 1 adet ilk yardım odası, 1 adet basın odası ve 1 adet fitness odası ile hizmet vereceğini sözlerine ekledi. - GİRESUN

Giresun'da Çotanak Spor Kompleksi Olimpik Yüzme Havuzu hizmete açıldı
Giresun'da Çotanak Spor Kompleksi Olimpik Yüzme Havuzu hizmete açıldı
Giresun'da Çotanak Spor Kompleksi Olimpik Yüzme Havuzu hizmete açıldı
Giresun'da Çotanak Spor Kompleksi Olimpik Yüzme Havuzu hizmete açıldı
Giresun'da Çotanak Spor Kompleksi Olimpik Yüzme Havuzu hizmete açıldı
Giresun'da Çotanak Spor Kompleksi Olimpik Yüzme Havuzu hizmete açıldı

YORUMLAR
500
Nazilli, müsabakalar için hazır Nazilli, müsabakalar için hazır Görme engellilerin havuz keyfi Görme engellilerin havuz keyfi

Hasan Bulut, gençlik, Giresun, Yüzme, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Giresun'da Çotanak Spor Kompleksi Olimpik Yüzme Havuzu hizmete açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Giresun'da Çotanak Spor Kompleksi Olimpik Yüzme Havuzu hizmete açıldı - Son Dakika
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