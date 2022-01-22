Giresun Limanı'ndan Giresunspor'a destek

Giresunport Liman İşletmeciliği A.Ş. ile GZT Giresunspor arasında otopark protokolü imzalandı. Protokole göre, liman otopark gelirleri Giresunspor'a kalacak.

GZT Giresunspor Kulüp binasında gerçekleştirilen protokol GZT Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet ile Giresunport Liman İşletmeciliği A.Ş. Müdürü Mehmet Nuh Gül arasında gerçekleştirildi.

Giresunport Liman İşletmeciliği A.Ş. Müdürü Mehmet Nuh Gül yaptığı açıklamada, "Giresunspor Profesyonel Futbol Takımı oyuncuları ile teknik kadronun müsabakalar, antrenmanlar, kamplar için ulaşım ihtiyacını karşılamak ve sözleşme süresine karşılık gelmek üzere ihtiyacı olan vatandaşlarımızın araçları için liman sınırları içerisinde otopark olarak hizmet vermek amacı ile kullanılan alanda otopark ücretlerinden elde edilen gelir her ay Giresunspor'a tahsis edilmesi bunun karşılığında da Giresunspor tarafından Giresunport adına reklam ve tanıtım aktiviteleri yapılması için sözleşme imzalanmıştır" dedi.

Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet ise, yapılan anlaşmanın camiaya hayırlı olsun temennisinde bulunarak, "Giresunspor'un her zamankinden daha çok desteğe ihtiyacı var. Bu anlamda yapılan bu anlaşmayı önemsiyoruz ve teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - GİRESUN