Giresun Sanayispor'da Genel Kurul Ertelendi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Giresun Sanayispor'un olağan seçimli genel kurul toplantısı ertelendi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre,olağan seçimli genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanamaması nedeniyle gerçekleştirilemedi.
Toplantı, 18 Temmuz'da çoğunluk aranmaksızın yapılacak.
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