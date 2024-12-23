Giresun Sanayispor, Süper Lig Hedefi İçin Önemli Galibiyet Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Giresun Sanayispor, Süper Lig Hedefi İçin Önemli Galibiyet Aldı

Giresun Sanayispor, Süper Lig Hedefi İçin Önemli Galibiyet Aldı

Kadınlar Futbol 1. Ligi A Grubu'nda mücadele eden Giresun Sanayispor, zirve yarışı kapsamında Gölbaşı Belediyespor'u 3-1 yenerek şampiyonluk hedefine bir adım daha yaklaştı. Kulüp Başkanı Ünal Göze, takımın performansından memnun olduklarını ve kalan maçlarda da güçlü bir şekilde devam etmeyi amaçladıklarını belirtti.

23.12.2024 16:19  Güncelleme: 16:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadınlar Futbol 1. Ligi A Grubu'nda şampiyonluk mücadelesi veren Giresun Sanayispor, 11. hafta maçında lider Gölbaşı Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Bu zaferle zirveye olan yolculuklarında önemli bir adım daha atan Giresun Sanayispor, Süper Lig hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor.

Kulüp Başkanı Ünal Göze, takımının gösterdiği başarılı performansı övgüyle karşılarken, Süper Lig için her maçı final olarak gördüklerini ifade etti. Göze, "Geçtiğimiz hafta sonu Gölbaşı Belediyespor karşısında aldığımız galibiyetle önemli bir moral depoladık. Şimdi önümüzde Şırnak Kadın Spor Kulübü maçı var ve bu maçta da hedefimiz kesinlikle 3 puan" dedi.

Başkan Göze, "Bu zorlu periyotta, Gölbaşı Belediyespor galibiyetinin ardından, Şırnak ve Hatay Defnespor maçlarını da kazanarak zirveye iyice yaklaşmayı hedefliyoruz. Takımın morali yüksek ve teknik ekibe güvenim tam. Giresun halkını da Giresun Sanayispor'a sahip çıkmaya ve desteklemesini bekliyoruz. Giresun Sanayispor, Süper Lig hedefi doğrultusunda kalan haftalarda da kayıpsız bir şekilde yolumuza devam etmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Gölbaşı Belediyespor, Yerel Haberler, giresun, Futbol, Kadın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Giresun Sanayispor, Süper Lig Hedefi İçin Önemli Galibiyet Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:39 2024’te en çok haber olan İstanbul ilçe belediye başkanları 2024'te en çok haber olan İstanbul ilçe belediye başkanları
17:31 Ciner Yayın Grubu el değiştirdi Ciner Yayın Grubu el değiştirdi
16:40 Narin’in ailesinin gizli toplantı görüntüleri kriminal büroda Narin'in ailesinin gizli toplantı görüntüleri kriminal büroda
16:10 Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
15:36 Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
09:30 Memurlara yeni hak geliyor Memurlara yeni hak geliyor
09:22 Muslera’dan ayrılık sorusuna flaş yanıt: Sezon sonu görüşürüz Muslera'dan ayrılık sorusuna flaş yanıt: Sezon sonu görüşürüz
09:05 Vatandaşı aldatan firmalar asıl şimdi yandı Vatandaşı aldatan firmalar asıl şimdi yandı
08:47 Bomba iddia: Volkan Demirel, elini sıkmadığı Şenol Güneş’i maç sonu dövmeye kalkmış Bomba iddia: Volkan Demirel, elini sıkmadığı Şenol Güneş'i maç sonu dövmeye kalkmış
08:38 Suriye’nin yeni Savunma Bakanı Kasra’dan terör örgütü YPG’ye ültimatom Suriye'nin yeni Savunma Bakanı Kasra'dan terör örgütü YPG'ye ültimatom
08:20 Şenol Güneş’ten Volkan’a küfür gibi sözler: İt de gelse hoş geldin derim Şenol Güneş'ten Volkan'a küfür gibi sözler: İt de gelse hoş geldin derim
08:16 İsrail, Yemen’deki Husilere karşı harekat başlatıyor İsrail, Yemen'deki Husilere karşı harekat başlatıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2024 18:11:54. #1.12#
SON DAKİKA: Giresun Sanayispor, Süper Lig Hedefi İçin Önemli Galibiyet Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.