Giresunspor, Adanaspor\'a 1-0 mağlup oldu

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Giresunspor, konuk ettiği Adanaspor'a 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
15. dakikada Adanaspor'da Fatih, orta sahadan hızla gelerek ceza sahası dışından kaleyi denedi ve çektiği şut kalenin sol üst köşesinden ağlarla buluştu. 0-1
26. dakikada Adanaspor'da Fernandes, ceza sahası sol çaprazdan kaleyi görerek şutunu çekti, kaleci Erkan uzanarak topu kurtardı.
66. dakikada Furkan, sol kanattan gelerek ceza sahası köşesinden yaptığı şutta kaleci Ferhat, uzanarak gole izin vermedi.
85. dakikada hızlı gelişen Giresunspor atağında Faruk Can'dan pasını alan Muhammet, ceza sahası köşesinden sert bir şut çekerken top üst direğe de çarparak dışarı çıktı.
Hakemler: İlker Yasin Avcı, Gökmen Baltacı, Cem Özbay, Süleyman Soyutürk
Giresunspor: Erkan, Faruk Can, Kadir, Mehmet, Talha (Ali Emirhan dk. 79), Ertuğrul, Enishan (Kasım Alperen dk. 79), Anıl Yiğit, Furkan, Şahin, Mert Han (Muhammet dk. 69)
Yedekler: Göktan, Alperen, Fatih, Arda, Şenel Hami, Ahmet Lütfü, Emre
Teknik Direktör: Serhat Güller
Adanaspor: Ferhat Kaplan, Hüseyin, Evren, Fatih, Feyzi (Ferhat Katipoğlu dk. 70), Diakite (Harun dk. 70), Mehmet, Dabo (Burhan dk. 90+4), Oberlin (Metehan dk. 70), Muhammed (Yepie Yepie dk. 46), Fernandes
Yedekler: Ahmet Said, Lukaku, Hıdır, Cem,
Teknik Direktör: Mustafa Kemal Kılıç
Gol: Fatih Kurucuk (dk. 15) (Adanaspor)
Sarı Kart: Mert Han Kurt, Kasım Alperen Köşger (Giresunspor), Abdoulaye Dabo (Adanaspor) - GİRESUN
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