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Giresunspor Başkanı Karaahmet'ten taraftarlara çağrı - Son Dakika

Giresunspor Başkanı Karaahmet'ten taraftarlara çağrı

15.12.2021 17:07
Giresunspor Başkanı Karaahmet'ten taraftarlara çağrı

GZT Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, "Cuma günü oynayacağımız Altay maçı önemli maçlardan bir tanesi. Ben bir tane koltuğun boş kalmasını istemiyorum.

GZT Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, "Cuma günü oynayacağımız Altay maçı önemli maçlardan bir tanesi. Ben bir tane koltuğun boş kalmasını istemiyorum. Tribündeki bütün koltukların dolmasını istiyorum" diyerek taraftarlara çağrıda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'de 16'ncı hafta sonunda 19 puanla 14'üncü sırada bulunduklarını hatırlatan Giresunspor Başkanı Karaahmet, şansız puan kayıpları nedeniyle tam olarak istedikleri yere çıkamadıklarını belirtti. "Son anda istemediğiniz sonuçlar doğabiliyor. Ama mücadele için tüm takıma ve hocama teşekkür ediyorum. Bu benim için ve şehrim için çok önemli bir şey" diyen Karaahmet, "Çünkü Süper Lig dediğimiz yer 10'a yakın ilden oluşan futbolun en üst markasının olduğu bir yer. Benim futbolcu arkadaşlarım mücadelesini emin olun en büyük kulüplere karşı da en istekli ve en arzulu şekilde vermeye devam ediyorlar. Bu Giresunspor'un aldığı başarı ve konuşulduğu ortama bakacak olursak şehrimizin marka değeri için çok büyük bir şey. Giresunspor herhalde Türkiye'nin en çok konuşulan markasıdır" dedi.

"ALTAY MAÇINDA BİLET FİYATLARI 10 LİRA"Giresunspor'a herkesin destek vermesi gerektiğini kaydeden Karaahmet, "Bu hafta bilet fiyatlarını 10 liraya kadar düşürdük. Giresunlular neden kendi takımlarına destek vermiyorlar. Bu kimin takımı, neyin takımı. Bu konuda halkımızdan destek bekliyorum. Sağ olsun yanımızdalar. Sosyal medyada görüyorum. İnanılmaz seviniyorlar. Halkımızdan istediğim gördüğü herkese Giresunspor'a destek olmaları gerektiğini söylesinler" diye konuştu."BU TAKIMA SAHİP ÇIKACAKSAK BUGÜN ÇIKACAĞIZ"Karaahmet, ligin 17'nci haftasında 17 Aralık Cuma günü kendi sahalarında Altay ile karşılaşacaklarını ve tüm taraftarları tribüne beklediklerini ifade ederek, şöyle devam etti: "Altay maçı önemli maçlardan bir tanesi. Ben bir tane koltuğun boş kalmasını istemiyorum. Tribündeki bütün koltukların dolmasını istiyorum. Halkımız gereğini yapacaktır. Bu takımın desteğe ihtiyacı var. Bu takım sizin için sahada mücadele ediyor. Her yerde Giresun'un çotanağını taşıyor. Bu takıma sahip çıkacaksak bugün sahip çıkacağız. Bu takım halkımızın vereceği destekle ayakta kalıyor. Onları gördüğünde diyorlar ki bizim arkamızda milyonlarca Giresunlu var. Ben biliyorum ki bu takımla beraber bu şehrin kaderi değişecek. Değişmeye başladı. Şu anda her yerde Giresunspor konuşuluyor.""TAKIMDAN AYRILAN OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"Devre arasında takviye olacağını ancak takımdan ayrılanın olacağını düşünmediğini aktaran Karaahmet, "Transfer konusunu şimdi çok fazla konuşmuyoruz. Önümüzde çok önemli bir maç var. Bizim her şeyimiz önümüzdeki Altay maçına kilitlenmiş durumda. Ama teknik direktörümüz ve arkadaşlarımız birtakım hazırlıklar yapıyor. Önümüzdeki transfer dönemi başlayınca Giresunspor bu çalışmaların sonucunu görecek ve üzerine düşeni yapacaktır. Giresunspor kimi nereye almak istiyorsa alır. Giresunspor'dan bir futbolcu gider mi? Çok fazla mümkün görmüyorum şu anda. Çünkü Giresunspor takımı üzerinde daha çok katkı yaparak ligdeki durumunu daha da sağlamlaştırmak isteyen bir takım" açıklamasında bulundu.

Giresunspor Başkanı Karaahmet'ten taraftarlara çağrı

Hakan Karaahmet, Giresunspor, Altay, Cuma, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Giresunspor Başkanı Karaahmet'ten taraftarlara çağrı - Son Dakika Spor


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