Giresunspor Beşiktaş maçının VAR'ı Özgüç Türkalp - Son Dakika
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Giresunspor Beşiktaş maçının VAR'ı Özgüç Türkalp

17.04.2022 12:01
Giresunspor Beşiktaş maçının VAR'ı Özgüç Türkalp

Beşiktaş'ın bugün deplasmanda oynayacağı Giresunspor maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Özgüç Türkalp oldu.

Beşiktaş'ın bugün deplasmanda oynayacağı Giresunspor maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Özgüç Türkalp oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, Giresunspor'a konuk olacak. Saat 20.30'da başlayacak mücadelede Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Süleyman Özay yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Özgüç Türkalp oturacak. Türkalp'e AVAR olarak Kemal Yolma ile Can Cengiz eşlik edecek. - İSTANBUL

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Spor Toto Süper Lig, Özgüç Türkalp, Giresunspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Giresunspor Beşiktaş maçının VAR'ı Özgüç Türkalp - Son Dakika


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SON DAKİKA: Giresunspor Beşiktaş maçının VAR'ı Özgüç Türkalp - Son Dakika
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