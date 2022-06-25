Giresunspor'da 3. Hakan Keleş dönemi yaşanacak - Son Dakika
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Giresunspor'da 3. Hakan Keleş dönemi yaşanacak

25.06.2022 11:01
Giresunspor'da 3. Hakan Keleş dönemi yaşanacak

Giresunspor teknik direktörü Hakan Keleş, yeşil beyazlı kulüpte bu yıl peş peşe 3. sezonunu yaşayacak.

Giresunspor teknik direktörü Hakan Keleş, yeşil beyazlı kulüpte bu yıl peş peşe 3. sezonunu yaşayacak.

2020-2021 sezonu başında Giresunspor'a gelen Keleş, o yıl takımıyla birlikte Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluk sevinci yaşamış ve Giresunspor'u 44 yıl sonra Süper Lig'e taşıyan teknik direktör olmuştu. 2021-2022 sezonunda da Giresunspor'da görev yapan ve takımıyla birlikte Süper Lig'de kalıcı olmayı başaran Keleş, 2022-2023 Süper Lig sezonuna da Giresunspor teknik direktörü olarak başlayacak.

Teknik Direktör Hakan Keleş, yeşil beyazlı kulüple Spor Toto 1. Lig'de 2020-2021 sezonunda toplam 34 maça çıktı. Keleş bu müsabakalarda; 21 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 70 puan topladı. Çotanaklar bu maçlarda 54 gol attı, 25 gol yedi ve 18 takımlı Spor Toto 1. Lig'ini Adana Demirspor'un ardından 2. sırada tamamlayarak 44 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi.

Hakan Keleş yönetimindeki Giresunspor, 44 yıl sonra mücadele ettiği Süper Lig'de de geçen sezon 38 maçta; 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 17 mağlubiyetle 45 puan topladı. Yeşil Beyazlılar bu karşılaşmalarda rakip filelere 41 yol atarken kendi kalesinde ise 47 gol gördü. 20 takımlı Süper Lig'i küme düşme potasının 1 basamak üstünde 16. sırada tamamlayan Giresunspor, 2022-2023 sezonunda da Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazandı. - GİRESUN

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Kaynak: İHA

Hakan Keleş, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Giresunspor'da 3. Hakan Keleş dönemi yaşanacak - Son Dakika

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