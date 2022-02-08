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Giresunspor'da hedef 40 puanın üzerine çıkmak - Son Dakika

Giresunspor'da hedef 40 puanın üzerine çıkmak

08.02.2022 14:34
Giresunspor'da hedef 40 puanın üzerine çıkmak

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, uzun bir süre sonra yeniden yer aldıkları ligdeki ilk senelerinde küme düşmek istemediklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, uzun bir süre sonra yeniden yer aldıkları ligdeki ilk senelerinde küme düşmek istemediklerini söyledi.

Keleş, AA muhabirine, ligin 25. haftasında 12 Şubat Cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edeceklerini anımsattı.

Rakiplerine ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmada kaybettiklerini hatırlatan Keleş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fenerbahçe ile ilk yarı deplasmanda oynadık. Orada bir penaltı kaçırdık, 2-1 kaybettik. Ama o zaman takımımız hazır değildi. Tabii Fenerbahçe'nin de bir gidişatı var, onlar da çok iyi durumda değil. Biz de bundan faydalanmak istiyoruz. Bizim de acil puanlara ihtiyacımız var. Çünkü alt tarafla puan farkı kapandı. Bir an önce biz de 3 puanı kazanmak istiyoruz."

Keleş, zorlu maç öncesi eksiklikleri giderdiklerini, kadrolarına da takviyeler yaptıklarını aktararak, "Seyircimizin de desteğiyle kazanmak istiyoruz. Çünkü puanlara ihtiyacımız var. Üst sıralara doğru tırmanmak istiyoruz. Tek isteğimiz iyi oyunla Fenerbahçe maçında galip gelebilmek." diye konuştu.

"Takımımız oturacak ve fikstür de bize dönecek"

Kalan 14 haftada iyi sonuçlar almak için sonuna kadar mücadele edeceklerini vurgulayan Keleş, hedeflerinin 40 puan barajını geçmek olduğunu dile getirdi.

Keleş, şunları kaydetti:

"İlk yarı 22 puan aldık. İkinci yarıda da bu seviyede puan alabilirsek hedeflediğimiz yere gelmiş oluruz. İlk yarı kötü başlamamıza rağmen 22 puan toplamıştık. Takımımız oturacak ve fikstür de bize dönecek. Ondan sonra 42-45 barajını geçersek bizim için iyi olacak. Uzun süre sonra yeniden yer aldığımız bu ligde ilk senemizde düşmek istemiyoruz."

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Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Hakan Keleş, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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