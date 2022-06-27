Giresunspor'da kombine biletler satışa sunuldu - Son Dakika
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Giresunspor'da kombine biletler satışa sunuldu

27.06.2022 14:20
Giresunspor'da kombine biletler satışa sunuldu

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da yeni sezon için kombine bilet satışlarının bugün itibarıyla başladığı bildirildi.

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da yeni sezon için kombine bilet satışlarının bugün itibarıyla başladığı bildirildi.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Giresunspor'un 2022-2023 Süper Lig sezonunda Çotanak Spor Kompleksi'nde oynayacağı tüm resmi iç saha karşılaşmalarını kapsayan sezonluk kombine biletlerin satışa sunulduğu belirtildi.

Açıklamada, kombine bilet fiyatlarının 500 ile 5 bin lira arasında olduğu kaydedildi.

YORUMLAR
500
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Kaynak: AA

Giresunspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Giresunspor'da kombine biletler satışa sunuldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Giresunspor'da kombine biletler satışa sunuldu - Son Dakika
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