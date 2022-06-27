Açıklamada, kombine bilet fiyatlarının 500 ile 5 bin lira arasında olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

Giresunspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Giresunspor'da kombine biletler satışa sunuldu - Son Dakika

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