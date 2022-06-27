Giresunspor'da kombine biletler satışa sunuldu - Son Dakika
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Giresunspor'da kombine biletler satışa sunuldu

27.06.2022 14:35
Giresunspor'da kombine biletler satışa sunuldu

Süper Lig ekibi Giresunspor'un, 2022-2023 sezonunda Çotanak Spor Kompleksi'nde oynayacağı iç saha maçlarının sezonluk kombine bilet satışları bugün başladı.

Süper Lig ekibi Giresunspor'un, 2022-2023 sezonunda Çotanak Spor Kompleksi'nde oynayacağı iç saha maçlarının sezonluk kombine bilet satışları bugün başladı.

Giresunspor'un kombine bilet fiyatları; Kuzey Kale Arkası 500 TL, Güney Kale Arkası 500 TL, Doğu Üst Tribünü 750 TL, Batı Üst Tribünü 750 TL, Doğu Alt Tribünü 1.500 TL, Batı Alt Tribünü A, B, C, G, H ve I bloklar 2.500 TL, Batı Alt Tribünü D, E ve F bloklar 5.000 TL'den satışa sunuldu.

Giresunspor'un sezon içerisinde uygulayacağı bilet fiyatları; Kuzey Kale Arkası 30 TL, Güney Kale Arkası 30 TL, Doğu Üst Tribünü 50 TL, Batı Üst Tribünü 50 TL, Doğu Alt Tribünü 100 TL, Batı Alt Tribünü A, B, C, G, H ve I bloklar 150 TL, Batı Alt Tribünü D, E ve F bloklar 300 TL olarak açıklandı.

Giresunspor'un kendi evinde Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmaların bilet fiyatları da Kuzey Kale Arkası 50 TL, Güney Kale Arkası 50 TL, Doğu Üst Tribünü 75 TL, Batı Üst Tribünü 75 TL, Doğu Alt Tribünü 150 TL, Batı Alt Tribünü A, B, C, G, H ve I bloklar 250 TL, Batı Alt Tribünü D, E ve F bloklar 500 TL olarak belirlendi. - GİRESUN

YORUMLAR
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Giresunspor'da kombine biletler satışa sunuldu Giresunspor'da kombine biletler satışa sunuldu Murat Cem Akpınar, kiralık olarak Giresunspor'da Murat Cem Akpınar, kiralık olarak Giresunspor'da
Kaynak: İHA

Giresunspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Giresunspor'da kombine biletler satışa sunuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Giresunspor'da kombine biletler satışa sunuldu - Son Dakika
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