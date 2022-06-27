Giresunspor'da oyuncuların sağlık kontrollerine devam edildi - Son Dakika
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Giresunspor'da oyuncuların sağlık kontrollerine devam edildi

27.06.2022 20:56
Giresunspor'da oyuncuların sağlık kontrollerine devam edildi

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da oyuncuların sağlık kontrolünden geçirildiği bildirildi.

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da oyuncuların sağlık kontrolünden geçirildiği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni transferlerden Doğan Can Davas, Alexis Perez, Onurcan Piri ve Hayrullah Bilazer'in sağlık kontrollerine tabi tutuldukları belirtildi.

Oyuncuların; kardiyoloji, kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz muayenelerinin yapıldığı, ayrıca eko, efor, solunum fonksiyonu gibi kardiyak testler ve radyolojik kontrollerinin gerçekleştirildiği kaydedildi.

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Kaynak: AA

Giresunspor, Doğan Can, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Giresunspor'da oyuncuların sağlık kontrollerine devam edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Giresunspor'da oyuncuların sağlık kontrollerine devam edildi - Son Dakika
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