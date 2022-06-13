Giresunspor'da sezon hazırlıkları 27 Haziran'da Erzurum'da başlayacak - Son Dakika
Üye Girişi

Giresunspor'da sezon hazırlıkları 27 Haziran'da Erzurum'da başlayacak

13.06.2022 14:32
Giresunspor'da sezon hazırlıkları 27 Haziran'da Erzurum'da başlayacak

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran'da Erzurum'da başlayacak.

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran'da Erzurum'da başlayacak.

Teknik direktör Hakan Keleş, AA muhabirine, sezon öncesi hazırlıklarıyla ilgili planlamalarının büyük ölçüde netleştiğini söyledi.

Erzurum'da 12-13 günlük iki kamp dönemleri olacağını belirten Keleş, "Birincisi 27 Haziran'da başlayacak ve 8 Temmuz'da sona erecek. Üç günlük Kurban Bayramı izninin ardından yine burada 13 Temmuz'da ikinci etap çalışmalarına başlayacağız." diye konuştu.

Keleş, transfer çalışmalarının da devam ettiğini kaydederek, "Kadromuzda 3'ü yabancı 7 oyuncu bulunuyor. 14-15 ismi kadromuza katmamız gerekiyor. Mevcut isimlerin yanı sıra içerisinde gençlerin de yer alacağı güçlü bir kadro oluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Hakan Keleş, belirledikleri bazı isimleri kiralamak için Trabzonspor Kulübü ile görüşme halinde olduklarını da sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
Şenol Mızrak son yolculuğuna uğurlandı Şenol Mızrak son yolculuğuna uğurlandı Horasan Pasinler karayolunda trafik kazası: 2 yaralı Horasan Pasinler karayolunda trafik kazası: 2 yaralı
Kaynak: AA

Giresunspor, Erzurum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Giresunspor'da sezon hazırlıkları 27 Haziran'da Erzurum'da başlayacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:35 Eski Beşiktaşlı futbolcudan şaşırtan itiraf! Ekrem Dağ: Takım arkadaşlarıma parmak atardım
14:28 Yeni çıplak vatandaş vakası Güngören'den! Önüne çıkan ağaçları tekmeliyor
14:26 Bergüzar Korel, "İmkanı olan Londra'ya gelsin" sözlerinden sonra gelen eleştirileri tiye aldı: Arka planda uşaklarım var
14:24 Bugün İstanbul'a ayak basacak! Fenerbahçe'nin yeni transferinin gelişini eşi haber verdi
14:21 Yunan vekil Kranidiotis'den skandal Türkiye paylaşımı: Bize saldırırsa onları balıklara yem yaparız
14:17 Merakla beklenen haberi verdi! Erdoğan: Temmuz ayında enflasyon farkları ile milletimizin her kesimini rahatlatacağız
14:16 Fenerbahçe ile Ümit Özdağ arasındaki kriz tırmanıyor! Zafer Partisi liderinden yanıt geldi
14:14 EPGİS'den yalanlama geldi! Bugün motorine zam beklenmiyor
14:05 Ankara'da 3 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi, oraj yapılar sebebiyle gelmiş!
13:44 Polise yumruk atan HDP'li vekile Erdoğan'dan sert tepki: Bu alçaklığın bedelini yargı önünde ödeteceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 14:41:00. #1.12#
SON DAKİKA: Giresunspor'da sezon hazırlıkları 27 Haziran'da Erzurum'da başlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement