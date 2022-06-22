Giresunspor'da Umut Nayir sağlık kontrolünden geçti - Son Dakika
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Giresunspor'da Umut Nayir sağlık kontrolünden geçti

22.06.2022 12:24
Giresunspor'da Umut Nayir sağlık kontrolünden geçti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da, yeni sezon hazırlıkları sürüyor.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da, yeni sezon hazırlıkları sürüyor.

Çotanaklarda 27 Haziran'da Erzurum'da başlayacak olan birinci etap kampı öncesi futbolcuların sağlık testleri yapılmaya başlandı. Yeşil-beyazlılarda ilk olarak golcü oyuncu Umut Nayir, sağlık kontrolünden geçti.

Giresunspor Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcumuz Mehmet Umut Nayir, Liv Hospital Vadistanbul'da sağlık kontrolünden geçti. Kontrollerde futbolcularımıza kardiyoloji, kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz muayenesi yapıldı ve kan değerlerine bakıldı. Oyuncuya sağlık kontrolleri sırasında eko, efor, solunum fonksiyon testi gibi kardiyak testler ve radyolojik kontroller de yapıldı" ifadeleri kullanıldı. - GİRESUN

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Giresunspor, Erzurum, Umut, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Giresunspor'da Umut Nayir sağlık kontrolünden geçti - Son Dakika

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