Giresunspor'da yeni başkan yarın belli olacak - Son Dakika
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Spor

Giresunspor'da yeni başkan yarın belli olacak

TFF 1. Lig'den düşen Giresunspor'da yarın yapılacak Olağanüstü Genel Kurul'da yeni başkan seçilecek. Mevcut başkan Nahid Yamak aday olmayacak ve Emin Eltuğral ile Hüseyin Bayraktar başkanlık için yarışacak.

17.05.2024 17:28
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TFF 2. Lig'e düşen Giresunspor'da yarın yapılacak Olağanüstü Genel Kurul'da yeni başkan belli olacak.

TFF 1. Lig'den küme düşen ve önümüzdeki sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan Giresunspor'da yarın seçimli Olağanüstü Genel Kurul yapılacak. 11 Mayıs Cumartesi günü yapılan ilk oturumda yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle yarın yapılacak kurulda çoğunluk aranmayacak.

Çotanak Spor Kompleksi'nde düzenlenecek Olağanüstü Genel Kurul'da mevcut başkan Nahid Yamak aday olmayacağını açıkladı. Giresunspor Kulüp Başkanlığı'na talip olan isimler arasında Emin Eltuğral ve Hüseyin Bayraktar'ın ismi geçerken, İsmail Demir'in aday olmayacağı öğrenildi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Giresunspor'da yeni başkan yarın belli olacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Giresunspor'da yeni başkan yarın belli olacak - Son Dakika
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