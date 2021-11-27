Giresunspor'dan Beşiktaş'a tarihi fark

Beşiktaş'ta kötü gidiş durdurulamıyor. Siyah-beyazlılar, taraftarı önünde mutlak 3 puan parolasıyla çıktığı maçta Giresunspor'a 4-0 mağlup oldu.
Karşılaşma boyunca pek varlık gösteremeyen Beşiktaş, Giresunspor'un 22. dakikada Diabate'nin ayağından bulduğu penaltı golüyle geriye düştü. 39. dakikada Necip Uysal'ın kırmızı kart görmesiyle tamamen gardı düşüne siyah-beyazlılar 55. dakikada Balde, 64. dakikada Serginho ve 90. dakikada Champness'in golüne engel olamadı. Karşılaşmayı 4-0 kaybeden Beşiktaş, maç fazlasıyla 10. sıraya gerilerken lider Trabzonspor'un 13 puan gerisinde kaldı.
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