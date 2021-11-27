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Giresunspor'dan Beşiktaş'a tarihi fark - Son Dakika

Giresunspor'dan Beşiktaş'a tarihi fark

27.11.2021 21:05

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, sahasında Giresunspor'a 4-0 yenildi. Bu sonuçla galibiyet hasreti 4 maça çıkan Kara Kartal, 20 puanda kalırken 10. sıraya geriledi. Kötü gidişata isyan eden siyah-beyazlı taraftarlar, Vodafone Park'ta futbolcuları ıslık çalarak tepki gösterdi.

Beşiktaş'ta kötü gidiş durdurulamıyor. Siyah-beyazlılar, taraftarı önünde mutlak 3 puan parolasıyla çıktığı maçta Giresunspor'a 4-0 mağlup oldu.

BEŞİKTAŞ, 10. SIRAYA GERİLEDİ

Karşılaşma boyunca pek varlık gösteremeyen Beşiktaş, Giresunspor'un 22. dakikada Diabate'nin ayağından bulduğu penaltı golüyle geriye düştü. 39. dakikada Necip Uysal'ın kırmızı kart görmesiyle tamamen gardı düşüne siyah-beyazlılar 55. dakikada Balde, 64. dakikada Serginho ve 90. dakikada Champness'in golüne engel olamadı. Karşılaşmayı 4-0 kaybeden Beşiktaş, maç fazlasıyla 10. sıraya gerilerken lider Trabzonspor'un 13 puan gerisinde kaldı.

Giresunspor'dan Beşiktaş'a tarihi fark

Giresunspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Giresunspor'dan Beşiktaş'a tarihi fark - Son Dakika Spor


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